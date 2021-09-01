Военный эксперт Леонков назвал главные ошибки США в Афганистане

Позорный уход американских войск из Афганистана можно сравнить с провалом США во Вьетнаме. Но последствия этих двух событий разные. Брошенное на территории исламской республики оружие досталось террористическим группировкам. Это поставило под угрозу весь мир. Об этом в беседе с «360» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что за 20 лет нахождения в Афганистане США не смогли выстроить устойчивое государство, использовали нежизнеспособные стратегии и тактики.

«Наведение порядка нужно было делать не только с помощью военной силы. Нужно было заниматься гражданским обществом, а там было только вливание денег в государственные структуры по принципу: мы вам дали денег, а вы на них что-то сделайте», — напомнил Алексей Леонков.

Эксперт рассказал, что все 20 лет присутствия США в Афганистане там не развивались промышленность и производство. Вместо этого значительно вырос наркотрафик. Леонков напомнил, что США вложили в исламскую республику два триллиона долларов. Для страны, чей общий ВВП за 50 лет составлял чуть менее 400 миллиардов, это были гигантские деньги.

«Там можно было построить высокоразвитую цивилизацию со всеми благами, дать людям работу, и они никогда бы не поддержали „Талибан“* и группировка бы самоустранилась. Но ведь этого сделано не было», — отметил Леонков.

После ухода США из Афганистана все, во что они вкладывались 20 лет, развалилось. Не помогла тренированная армия, сбежало правительство, развалились все институты власти. Им на смену пришли террористические группировки «Талибан»*, «Аль-Каида»** и «Исламское государство»***, к созданию которых сами американцы приложили руку.

«Это не просто позор. Они оставили страну во власти террористов. <…> Мало того, они оставили им огромное количество оружия. Вместо того, чтобы провести грамотное выведение войск, оно было хаотичным и паническим», — отметил Алексей Леонков.

Он пояснил, что США нужно было выводить армию через авиабазу Баграм, которая представляет собой укрепленную крепость. Все поставленное в Афганистан оружие перевозили через нее на тяжелых грузовых самолетах C5 Galaxy. Аэропорт Кабула не способен принимать такие борта.

«За всем этим проглядывается некий сговор. Существует официальные договоренности между „Талибаном“* и США о выводе войск, которые подписал еще Трамп. Но никто не соглашался на такое выведение. Такая нечаянная путаница с аэропортами — это и есть признак сговора», — не исключил Алексей Леонков.

Он пояснил, что из-за того, что войска выводили через аэропорт Кабула, в Афганистане осталось огромное количество вооружения: бронированная техника, вертолеты, штурмовая авиация, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Сейчас все это может оказаться в любой точке мира.

«Террористическая опасность начинает возрастать. В какой точке мира может быть применен этот ПЗРК, в каком гражданском аэропорту — это остается вопросом открытым», — подытожил эксперт.

Вывод американских войск из Афганистана завершился в минувший вторник, 31 августа. Перед вылетом последнего самолета военные вывели из строя вертолеты, бронемашины и систему противоракетной обороны в аэропорту Кабула. Глава Центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи заявил, что починить военное оборудование невозможно.

*«Талибан»— террористическая организация, запрещенная в России.

**«Аль-Каида»— террористическая организация, запрещенная в России.

***«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.