Военный эксперт Красноперов прокомментировал решение США выделить $100 млн на обучение пилотов ВСУ

Военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов оценил решение Соединенных Штатов выделить 100 миллионов долларов для подготовки украинских военных пилотов к полетам на американских самолетах. Об этом написало РИА ФАН.

По словам эксперта, решение о выделении средств кажется странным, потому что пилоты даже не успеют сесть за штурвал американских истребителей.

«Я понял одно — американцы пытаются тратить деньги неизвестно куда, чтобы изображать помощь Украине. В данном случае они могли бы просто людей записать в отряд астронавтов для будущих космических полетов на шаттлах. Думаю, что к тому времени, когда все у них срастется, наша спецоперация завершится, а в „незалежной“ будет мир и порядок. То есть летчики ВСУ даже не успеют пересесть на американские истребители. Так что решение подозрительно глупое», — сказал он.

Ранее стало известно, что Конгресс США принял оборонный бюджет на 2023 год, в котором числится положение о выделении средств на подготовку украинских военных пилотов на американских самолетах.