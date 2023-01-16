16 января 2023, 17:01
Военный эксперт Котенок прокомментировал передачу Украине новой бронетехники от Запада
Военный эксперт Котенок: у ВСУ заканчивается автомобильная и тяжелая техника
Военный аналитик Юрий Котенок в разговоре с РИА ФАН оценил новость о том, что Запад будет наращивать поставки бронетехники для Украины.
Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине первую партию тяжелых танков Challenger 2. Германия решила выделить ВСУ четыре танка для разминирования, а Франция — предоставить легкие колесные танки AMX-10 RC.
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«Объявление о начале поставок Украине основных боевых танков и БМП говорит о том, что у ВСУ большие проблемы — заканчивается автомобильная и тяжелая техника, артиллерийские самоходные системы и так далее», — сообщил эксперт.
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Котенок добавил, что бронетехника и легкие колесные танки — это вечные «расходники» в условиях масштабных боевых действий.
Оружие
Запад
Украина
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