Мир 25 января 2023, 16:13 Военный эксперт Котенок прокомментировал новый закон для солдат ВСУ Военный эксперт Котенок: мне кажется, новый закон вообще ни к чему не приведет

Читать 360tv в

Российский военный эксперт Юрий Котенок в разговоре с РИА ФАН прокомментировал новый закон «Об усилении ответственности военных», который недавно подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Теперь за невыполнение приказа военным будут давать сроки от пяти до восьми лет вместо трех-семи лет тюрьмы. За отказ выполнять требования командира будет установлен штраф в размере 8,5 тысячи гривен (11 тысяч рублей). За распитие спиртных напитков в воинских частях будут наказывать штрафом в размере 34 тысяч гривен (43 тысячи рублей).

Реклама

Кроме того, власти страны вводят специальных уполномоченных, которые будут проверять призывников и действующих военных на присутствие алкоголя в организме.

«На мой взгляд, само по себе звучит смешно, когда речь идет о штрафах или гауптвахте за неисполнение приказов командования в условиях боевых действий. Если честно, мне кажется, это вообще ни к чему не приведет», — сказал Котенок.

По его словам, руководству ВСУ следовало бы издать приказ вроде сталинского «Ни шагу назад!».

Авторы: