Военный эксперт Кошкин заявил, что НАТО нескоро примет Украину | 360°

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Военный эксперт Кошкин заявил, что НАТО нескоро примет Украину

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Военный эксперт Кошкин заявил, что Украина еще нескоро сможет войти в НАТО. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Он напомнил, что генсек альянса Йенс Столтенберг говорил то же самое.

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«Сначала Киеву нужно пройти ассоциацию с Евросоюзом, потом уже говорить о НАТО», — добавил Кошкин.

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Эксперт заключил, что обсуждения этой темы шли около десяти лет, но все равно ниче не поменялось и в ближайшее время не поменяется.

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