09 ноября 2022, 19:30
Военный эксперт Кошкин оценил возможное вторжение Китая на Тайвань
Андрей Кошкин: Китай и Тайвань — одна страна, и она является признанной как РФ, так и США
Военный эксперт Андрей Кошкин в разговоре с «Общественной службой новостей» прокомментировал слова президента Тайваня Цай Инвэнь, которая заявила, что Китай готовит нападение на остров в самое ближайшее время.
По словам эксперта, вторжение Китая на свою же островную часть не является международным событием, поскольку Тайвань — это часть Китая, признанная как Россией, так и США.
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«Коллективному Западу во главе с США выгодно делать из него трагическое, достаточно емкое событие, если это действительно произойдет», — добавил эксперт.
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Ранее в Минобороны США сообщили, что китайский лидер Си Цзиньпин готовит нападение на Тайвань.
Китай
Тайвань
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