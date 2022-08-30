Военный эксперт Кошкин объяснил цели учений НАТО в Финляндии

Международные полевые учения Vigilant Knife, в которых принимают участие ВС Швеции, Финляндии и Великобритании, начались на территории Финляндии. Главная цель этих учений — попытка запугать Россию, считает военный эксперт Андрей Кошкин. Об этом он рассказал Общественной службе новостей.

«Их цель — показать трансатлантическое единство и тем самым напугать Россию. Ситуацию сегодня обостряет в первую очередь Вашингтон и его союзники. С их стороны идет активное осваивание территорий Финляндии и Швеции. Это происходит постепенно, но они активно стали этим заниматься», — отметил эксперт.

По словам Кошкина, Россия должна нейтрализовать угрозу на западных границах, усилив оборонный комплекс.

«Это сопряжено с нашей стратегической, военно-технической и строительной направленности вооруженных сил. Там создавались два соединения, теперь должны появиться еще глубоко эшелонированную оборону ПВО», — подчеркнул он.