facebook_pixel
    30 августа 2022, 13:32

    Военный эксперт Кошкин объяснил цели учений НАТО в Финляндии

    Полина Гребенщикова

    Международные полевые учения Vigilant Knife, в которых принимают участие ВС Швеции, Финляндии и Великобритании, начались на территории Финляндии. Главная цель этих учений — попытка запугать Россию, считает военный эксперт Андрей Кошкин. Об этом он рассказал Общественной службе новостей.

    «Их цель — показать трансатлантическое единство и тем самым напугать Россию. Ситуацию сегодня обостряет в первую очередь Вашингтон и его союзники. С их стороны идет активное осваивание территорий Финляндии и Швеции. Это происходит постепенно, но они активно стали этим заниматься», — отметил эксперт.

    По словам Кошкина, Россия должна нейтрализовать угрозу на западных границах, усилив оборонный комплекс.

    «Это сопряжено с нашей стратегической, военно-технической и строительной направленности вооруженных сил. Там создавались два соединения, теперь должны появиться еще глубоко эшелонированную оборону ПВО», — подчеркнул он.