Военный эксперт Кошкин назвал маловероятным военный конфликт между Китаем и Тайванем

Китай в целом готов разрешить ситуацию с Тайванем силовым путем, но вряд ли пойдет на это в реальности. Таким мнением с Life поделился военный политолог Андрей Кошкин.

Он отметил, что завтра начинается председательство Китая в Совете безопасности ООН.

«Последний раз Китай был в этой роли в мае прошлого года. Это важный момент, потому что проблемы, даже если возникнут, по Тайваню будут обсуждаться в Совете ООН, где председателем будет представитель Китая», — сказал Кошкин.