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    02 августа 2022, 15:15

    Военный эксперт Кошкин назвал маловероятным военный конфликт между Китаем и Тайванем

    Полина Гребенщикова

    Китай в целом готов разрешить ситуацию с Тайванем силовым путем, но вряд ли пойдет на это в реальности. Таким мнением с Life поделился военный политолог Андрей Кошкин.

    Он отметил, что завтра начинается председательство Китая в Совете безопасности ООН.

    «Последний раз Китай был в этой роли в мае прошлого года. Это важный момент, потому что проблемы, даже если возникнут, по Тайваню будут обсуждаться в Совете ООН, где председателем будет представитель Китая», — сказал Кошкин.