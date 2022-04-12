Военный эксперт Коротченко: Россия пригрозит Финляндии и Швеции ядерным оружием в случае их вступления в НАТО

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО представляет опасность для России. Поэтому государство разместит рядом с ними ядерное оружие. Об этом сообщила газета «Взгляд».

«Для этого следует размещать тактическое ядерное оружие в войсках Западного военного округа, на Балтийском и Северном флотах», — считает Коротченко.

По данным сайта utro.ru, он отметил, что силы НАТО превосходят российские. Поэтому таким образом Россия будет выстраивать защиту.