Военный эксперт Коротченко предположил, почему США не уничтожают остатки своего химоружия

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что США не уничтожают остатки своего химического оружия лишь по одной причине — это не соответствует их интересам. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам военного эксперта, Вашингтон может «обнулить» любые договоренности тогда, когда им это будет выгодно.

«Потому что США не считают, что уничтожение остатков химоружия соответствует их национальным интересам, поэтому и не хотят. США плевать хотели на разного рода международные соглашения и конвенции, в которых они участвуют. В любой момент они могут их затянуть либо обнулить, если это соответствует их интересам», — отметил Коротченко.

Ранее посольство России в Вашингтоне обвинило администрацию США в том, что они намеренно затягивают уничтожение химического оружия. Дипломаты призвали Белый дом ускорить этот процесс.