Мир 14 февраля 2024, 17:10 Военный эксперт Коновалов заявил о неизбежном распаде НАТО

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НАТО движется к неизбежному распаду, и в итоге в союзе останутся только три государства. Об этом радио Sputnik рассказал военный эксперт Иван Коновалов.

По его мнению, на фоне конфликта на Украине в НАТО обозначился серьезный раскол. Он будет только разрастаться до тех пор, пока в там не останутся США, Великобритания и Канада. Потому что на данный момент в союзе из-за разницы интересов возникает несколько центров силы.

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«Так что в НАТО остаются только США, Великобритания и Канада, которые могут быть в друг друге уверены. Всем остальным ни в ком уверенным быть нельзя», — подчеркнул Иван Коновалов.

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