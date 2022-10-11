Военный эксперт Коновалов назвал причины, по которым может не состояться саммит НАТО | 360°

Мир 11 октября 2022, 18:52 Поделиться Telegram

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Viber Военный эксперт Коновалов назвал причины, по которым может не состояться саммит НАТО

Читать 360tv в

Политолог и военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik назвал причины, по которым может не состояться внеочередной саммит НАТО. Ранее стало известно, что провести саммит хочет призвать министр Великобритании Лиз Трасс в ходе внеочередного заседания лидеров стран G7.

По словам Коновалова, Трасс не имеет достаточного авторитета, чтобы влиять на мероприятия такого масштаба.

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«Нужно ли это НАТО, решат в Вашингтоне и в Брюсселе, а не госпожа Трасс», — отметил политолог.

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Кроме того, на саммите, если он состоится, будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, что нежелательно для НАТО, поскольку он может предъявлять требования, которые альянс не в силах выполнить.

«Зеленский будет истерически кричать: „Дайте то, дайте это!“, при том, что европейские члены НАТО будут разводить руками и говорить: „Простите, но у нас больше ничего нет. Мы отдали все что могли“, а американцы будут высокомерно молчать. Примерно так это будет выглядеть», — считает Коновалов.

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