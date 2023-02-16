Мир 16 февраля 2023, 17:55 Военный эксперт Кнутов прокомментировал планы Эстонии по производству боеприпасов для Украины

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Эстония не сможет без помощи США организовать производство боевых припасов для Украины на базе своих предприятий. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов сайту телеканала «Звезда».

По его словам, Эстония в силах производить только болванки и гильзы, а организация предприятия может занять от полугода до года.

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Кнутов отметил, что на таких заводах Эстония сможет наладить производство самых примитивных снарядов калибра 155 миллиметров.

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