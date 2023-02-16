16 февраля 2023, 17:55
Военный эксперт Кнутов прокомментировал планы Эстонии по производству боеприпасов для Украины
Эстония не сможет без помощи США организовать производство боевых припасов для Украины на базе своих предприятий. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов сайту телеканала «Звезда».
По его словам, Эстония в силах производить только болванки и гильзы, а организация предприятия может занять от полугода до года.
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Кнутов отметил, что на таких заводах Эстония сможет наладить производство самых примитивных снарядов калибра 155 миллиметров.
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США
Эстония
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