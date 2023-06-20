Мир 20 июня 2023, 19:04 Военный эксперт Кнутов: напряжение между Китаем и США возрастет из-за военной базы КНР на Кубе

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Наличие военной шпионской базы Китая на территории Кубы обострит конфликт между США и КНР. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, сообщил сайт «Политика сегодня».

По его словам, в сложившейся геополитической обстановке такой шаг со стороны Китая поспособствует напряжению отношений между странами. Устранить военную базу Китай сможет в обмен на определенные уступки, связанные с Тайванем.

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При этом Кнутов отметил, что КНР не захочет пойти на уступки из-за ценности информации, которая будет получена благодаря центру разведки.