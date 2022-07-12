Военный эксперт Калмыков оценил информацию о передаче России Ираном беспилотников

Военный эксперт Павел Калмыков прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Иран планирует передать России беспилотные летательные аппараты собственного производства. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что у Ирана есть успехи в этой сфере. Сотрудничество с Россией выгодно обеим сторонам, добавил Салливан.

«Вполне возможно, что совместно с Россией, объединив какие-то компоненты и технологии, наши страны смогут создать технику лучше, чем США и Израиль», — заключил он.