Военный эксперт Юлин заявил, что США провоцируют Китай на войну

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань является жесткой провокацией Китая со стороны США. Подобными действиями Вашингтон пытается подтолкнуть Пекин к войне. Таким мнением поделился военный эксперт Борис Юлин. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Это яркий пример двойных стандартов, где они в одном случае считают, что на территориальную целостность им наплевать, как это, допустим было в Косово и Тайване, а в других случаях она является священной коровой, как, например с Абхазией и Южной Осетией», — отметил специалист.

Юлин пояснил, что Соединенные Штаты вынуждают Китай на военные действия. Если же они начнутся, то Вашингтон сможет объявить страну-противника агрессором и урегулировать конфликтную ситуацию силой.