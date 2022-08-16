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    16 августа 2022, 15:15

    Военный эксперт Юлин заявил, что США провоцируют Китай на войну

    Редакция сайта 360°

    Визит Нэнси Пелоси на Тайвань является жесткой провокацией Китая со стороны США. Подобными действиями Вашингтон пытается подтолкнуть Пекин к войне. Таким мнением поделился военный эксперт Борис Юлин. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

    «Это яркий пример двойных стандартов, где они в одном случае считают, что на территориальную целостность им наплевать, как это, допустим было в Косово и Тайване, а в других случаях она является священной коровой, как, например с Абхазией и Южной Осетией», — отметил специалист.

    Юлин пояснил, что Соединенные Штаты вынуждают Китай на военные действия. Если же они начнутся, то Вашингтон сможет объявить страну-противника агрессором и урегулировать конфликтную ситуацию силой.