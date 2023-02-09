Мир 09 февраля 2023, 17:03 Военный эксперт Игорь Коротченко назвал блефом слова британского министра об отсутствии самолетов

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Великобритания даст Украине все вооружение, которое одобрят США, поэтому нельзя принимать всерьез слова британского министра об отсутствии у них самолетов. Об этом ИА Nation News рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Напомним, в ходе последнего визита в Лондон президент Владимир Зеленский попросил предоставить Украине больше помощи, в частности, истребителей. На это один из британских премьеров ответил эмоционально, что у них просто нет этих «гребаных самолетов». Но его слова могут быть блефом, считает эксперт.

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«Это ни о чем не говорит абсолютно. Лондон поставит Украине все то, что будет спланировано и одобрено Вашингтоном. Решения о поставке самолетов приняты, это вопрос времени», — сказал Игорь Коротченко.

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Он отметил, что такие высказывания, в первую очередь, нацелены не на других политиков, а на жителей, уставших от кризиса, вызванного санкциями и помощью Украине.