Военный эксперт Хроленко заявил, что Зеленскому нужно соглашаться с условиями России

Военный эксперт МИА «Россия сегодня» Александр Хроленко заявил, что властям Украины нужно соглашаться с условиями России, если они хотят, чтобы спецоперация была остановлена. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, украинской стороне предлагается отказаться от вступления в «какой-либо блок», признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

«Надежды офиса Зеленского возлагаются неизвестно на что. На какое-то чудесное спасение со стороны США и НАТО киевскому режиму уже рассчитывать не стоит. В панике Вашингтон пытается чужими руками что-то сделать, например, отправить самолеты из Польши. Но как таковой помощи от американцев Киеву ждать уже не приходится. Офису Зеленского надо соглашаться на вполне адекватные условия капитуляции и дальше строить новую жизнь», — считает Хроленко.