Военный эксперт Хлопотов: НАТО заинтересовался работой радиотехнических средств в Крыму

«Им интересны частоты работы наших радиотехнических средств, возможности связи, РЛС (радиолокационные средства — прим. ред.), той же РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы — прим. ред.). Вот и ходят — изучают», — подчеркнул Хлопотов.

По словам эксперта, корабли Североатлантического Альянса не пересекли границу российских территориальных вод, поэтому нельзя применять оружие против них.

«Поэтому применяем так сказать „нелетальные“ методы. РЭБ, облеты своими самолетами, как разведчиками, так и ударными», — пояснил он.

Хлопотов уточнил, что суда России действуют аналогично у берегов с базами НАТО. По его мнению, изучение и разведка являются привычной практикой для флота.

«Мы действуем аналогичным образом. Причем зачастую более активно. В последнее время было зафиксировано несколько инцидентов с нашими кораблями, нарушающими правила судовождения во время такого слежения», — уточнил эксперт.

Однако он усомнился, что корабли НАТО не ведут разведку у крымских берегов.

«Не думаю, что наши специалисты врубают в качестве противодействия все и вся. Поэтому, как правило, значительная часть радиотехнических средств и их возможности остаются скрыты и неизвестны для противника», — резюмировал Хлопотов.

Ранее американский эсминец «Росс» зашел в акваторию Черного моря. На нем установлены разведывательные и атакующие средства.