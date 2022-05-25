Военный эксперт Хатылев рассказал про «особый сюрприз» для НАТО от России

Бывший начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев заявил, что если США и НАТО не остановят свои действия в отношении России, то Москва может преподнести им «особый сюрприз» с перспективными вооружениями. Об этом написал сайт «ПолитЭксперт».

Под действиями США и военного блока Хатылев имеет в виду размещение ракет альянса на критически близком расстоянии к РФ.

По его словам, Москва может начать использовать «особые виды вооружения».

«Это перспективные технологии, которые сейчас у нас в разработке. Не имеем сейчас права громко об этом говорить, хотя президент России указал, что у нас имеются такие виды вооружения, о которых никто не слышал. Речь даже не об обычном электромагнитном оружии», — процитировало utro.ru слова военного эксперта.