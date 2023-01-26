Мир 26 января 2023, 16:44 Военный эксперт Хатылев прокомментировал решение Запада передать Украине новые боевые машины Военный эксперт Хатылев: танки взаимодействуют с соседними частями и не воюют в одиночку

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Военный эксперт и бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев в разговоре с ИА Nation News прокомментировал новость о том, что западные страны договорились о передаче Украине американских машин Abrams и немецких танков Leopard.

По его словам, обстановка на поле боя не изменится, даже если техника НАТО вступит в противостояние.

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«Танк действует на поле боя при авиационном прикрытии, артиллерийском взаимодействии, взаимодействии с соседними частями, поддерживая наступление пехоты и так далее», — сказал эксперт.

Ранее мировые СМИ опубликовали сообщения о том, что США направят Киеву более 30 танков M1 Abrams. Позже стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о передаче ВСУ 14 немецких Leopard 2.

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