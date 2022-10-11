Военный эксперт Хатылев предложил вывести из строя спутники НАТО с помощью лазера | 360°

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Военный эксперт Хатылев предложил вывести из строя спутники НАТО с помощью лазера

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Россия способна вывести из строя спутниковую группировку НАТО с помощью лазерного комплекса «Пересвет». Таким мнением поделился военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев. Об этом сообщили Nation News.

По словам специалиста, комплекс способен оказывать воздействие с помощью генератора и излучаемой энергии. Однако на данный момент существует ряд ограничений, так как космическая сфера не изучена с юридической стороны.

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«На сегодняшний день Россия имеет силы и возможности для вывода из строя космической группировки противника. Мы способны лазерным лучом „погасить“ аппаратуру, которая может использоваться в разведывательных целях», — отметил Хатылев.

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