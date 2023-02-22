Мир 22 февраля 2023, 19:06 Военный эксперт Хатылев оценил переговоры Белого дома и Варшавы о наращивании военного присутствия в Польше

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Бывший начальник зенитно-ракетных войск, военный эксперт Сергей Хатылев в разговоре с ИА Nation News прокомментировал переговоры властей США и Польши по поводу наращивания военного присутствия американцев в европейском государстве.

Ранее президент США Джо Байден прибыл в Польшу. Власти этой страны хотели поднять вопрос о поставке Украине боевых самолетов.

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По словам Хатылева, не стоит ожидать от визита Байдена в Польшу чего-то особенного.

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«Байден понимает, что ему нужно срочно подтянуть Польшу и остальные страны. Но что может сделать руководитель самой якобы „сильной“ державы, у которого в стране на каждом шагу разваливаются обычные железные дороги? Ничего», — сказал он.

На этот раз Вашингтон и Варшава не смогут договориться о чем-то глобальном, добавил Хатылев.