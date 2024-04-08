Мир 08 апреля 2024, 17:45 Военный эксперт Глазунов объяснил переброс бригады бундесвера в Литву тем, что это самая сильная армия Прибалтики

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Первая часть военных из бригады бундесвера в составе 20 человек прибыла в Литву, к 2027 году туда планируют перебросить до пяти тысяч бойцов, и нужно искать причину этого усиления. Таким мнением поделился с радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.

Он объяснил, что все вопросы в НАТО решают коллегиально, поэтому члены альянса вместе пришли к выводу, что нужно усилить самую значительную армию Прибалтики — армию Литвы. Зачем именно это нужно, это вопрос, требующий серьезной проработки.

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«Зачем ее усиливать? Значит, какие-то задачи будут ставить. Это вопрос очень интересный и требует проработки на всех уровнях — и спецслужб, и армейской разведки, и других», — отметил Глазунов.

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