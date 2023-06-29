Мир 29 июня 2023, 17:51 Военный эксперт Евсеев заявил, что США могут начать ядерную войну только за Великобританию

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Если США решатся начать ядерную войну, то сделать это могут только за Великобританию. Таким мнением с Pravda.Ru поделился военный эксперт Владимир Евсеев.

Он заявил, что американские власти не будут вступаться, если под угрозой окажется безопасность других стран. Исключением может стать лишь Великобритания. Если что-то будет грозить ей, США могут пойти на крайние меры.

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«Никто не будет развязывать такое противостояние за Украину и даже за страны, входящие в состав НАТО. Исключением может стать только Великобритания, за нее США потенциально способны начать такой конфликт. При этом Запад продолжит помогать Киеву», — сказал эксперт.

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