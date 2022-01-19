Военный эксперт Ераносян рассказал, чем грозят Украине военные базы США

Украина поставила себя под удар, предоставив воздушное пространство для стратегической бомбардировочной авиации США. Об этом для «ПолитЭксперта» написал военный аналитик Владимир Ераносян.

Эксперт отметил, что в конституции Украины говорится, что «на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз». Сейчас Украина фактически нарушает эту статью, считает Ераносян. Присутствие американских военных на территории страны затянулось, несмотря на то, что власти называют его временным.

«Маскировка присутствия Пентагона на Украине и в Грузии, где тоже действует прямой запрет на размещение иностранных баз, говорит о том, что США нашли в лице новых сателлитов простачков, готовых подставить свои народы под неминуемый удар возмездия», — уверен Ераносян.