Мир 16 февраля 2024, 15:48 Военный эксперт Дрозденко счел теоретически возможным размещение ядерного оружия в космосе

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Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко прокомментировал идею о размещении ядерного оружия в космосе. Теоретически и практически данный вариант возможен, отметил специалист в беседе с RT.

По его словам, такой инструмент действительно способен нанести вред определенным космическим объектам.

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«Но опять же, если мы говорим про спутники, то они же находятся на разных орбитах. <…> То есть часть находится на геостационарной орбите. Это очень далеко», — высказался Дрозденко.

В заключение он отметил, что использование ядерного оружия за пределами Земли является бессмысленным и беспощадным.