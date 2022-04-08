Военный эксперт Дандыкин заявил, что удар по Краматорску нанесли ВСУ для усиления санкций против РФ

Военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Краматорск обстреляли ВСУ для того, чтобы против России усилили санкции. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По его словам, российские военные никак не могли нанести удар по городу, так как у России нет вооружения, которое там использовалось.

«Все это делается для того, чтобы замедлить нашу спецоперацию, чтобы и дальше обложить Россию этими санкциями», — считает Дандыкин.

Он добавил, что произошедшее в Краматорске демонстрирует, что Украина пытается уничтожить все соцобъекты в Донецкой области.