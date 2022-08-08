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    08 августа 2022, 17:09

    Военный эксперт Дандыкин заявил, что политика властей ФРГ идет вразрез с интересами немцев

    Полина Гребенщикова

    Нынешняя политика властей Германии не защищает интересы обычных немцев. Об этом в разговоре с РИА ФАН сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

    Ранее глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил, что миллионы немцев ждет тяжелая зима, поскольку они не смогут оплачивать отопление из-за роста цен на газ.

    «По большому счету, рядовые немцы там ничего не решают. Они будут терпеть. Пока еще, конечно же, действует оголтелая пропаганда: во всех проблемах, во всем-всем виновато руководство России», — сказал Дандыкин.

    По его словам, власти Германии игнорируют интересы граждан, а немцы, как и жители многих европейских стран, оказались заложниками антироссийских санкций.