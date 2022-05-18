Военный эксперт Дандыкин: США не упустят возможности продавать оружие Швеции и Финляндии

США не упустят возможности продавать как можно больше оружия Финляндии и Швеции после их вступления в НАТО. Об этом «Политике сегодня» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Как это происходило и с другими новыми членами альянса, американцы будут настаивать, чтобы оружие скандинавы закупали у них. Для экономики обеих стран это станет серьезным испытанием.

«Не факт, что что вступление Швеции и Финляндии в Альянс произойдет, потому что есть демарш Турции, которая против: на наших глазах в НАТО разворачивается большая геополитическая игра. Но, без сомнений, вступление скандинавских стран станет мощной прибавкой к общему арсеналу Брюсселя», — добавил эксперт.