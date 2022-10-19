Военный эксперт Дандыкин рассказал, каким оружием Россия сможет отразить удары НАТО | 360°

Мир 19 октября 2022, 19:17 Военный эксперт Дандыкин рассказал, каким оружием Россия сможет отразить удары НАТО

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Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, какими видами оружия Россия сможет отразить удары НАТО в случае нападения альянса на страну. Его слова передала «Вечерняя Москва».

По словам Дандыкина, ядерное оружие, которое имеется у России, включает в себя целый комплекс систем. Все они стоят на вооружении разных родов войск.

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«Ракетные войска стратегического назначения РФ (РВСН РФ) включают комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) — „Тополь“ и „Тополь-М“», — добавил военный эксперт.

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Ракеты, бомбы и торпеды могут доставляться как по суше, так и по морю, и по воздуху.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на новые территории, присоединенные в ходе последних референдумов, распространяются гарантии ядерной безопасности и «ядерного зонтика».