23 марта 2023, 16:20
Военный эксперт Дандыкин оценил слова чешского президента о том, что конфликт на Украине может стать затяжным
Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Общественной службой новостей» прокомментировал слова чешского президента Милоша Земана о том, конфликт на территории Украины может обрести затяжной характер.
Дандыкин считает, что несмотря на слова чешского президента, Европе тяжело отказаться от того, что ей предлагают Соединенные Штаты.
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«Сначала они (чехи и немцы) думали, что дадут Украине самолеты, танки, которые у них были, и еще что-нибудь, но оказалось, что все гораздо сложнее с точки зрения уровня жизни в Европе», — сообщил Дандыкин.
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Ранее в беседе с газетой Mladá fronta DNES Милош Земан раскритиковал ставку Евросоюза на скорейший переход получения энергии из возобновляемых источников.
Чехия
Европа
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