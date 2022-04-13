Военный эксперт Бартош: Запад зарабатывает на Украине, избавляясь от устаревшего оружия

Военный эксперт Александр Бартош заявил, что Запад зарабатывает деньги, продавая Украине устаревшее оружие. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

Бартош считает, что таким образом Запад просто избавляется от ненужной техники.

«Украинские военнослужащие не умеют управлять даже устаревшими „Леопардами“. Чтобы научить их ездить, придется разворачивать программу подготовки танкистов, что тоже будет проделываться не бесплатно», — добавил он.

Он отметил, что большую часть техники российские военные уничтожат еще по пути на позиции.