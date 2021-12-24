Военный эксперт Бартош: Россия не пойдет на уступки в конфликте с США

Военный эксперт Александр Бартош уверен, что Россия будет настаивать на своей позиции в споре с США на тему расширения НАТО. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Он уверен, что Россия не пойдет ни какие компромиссы. В данный момент это необходимо, считает Бартош.

«РФ практически дошла до той крайней точки, когда любое движение назад будет оцениваться как слабость, что повлечет за собой дальнейшие шаги противников по ее ослаблению», — заключил он.