Мир 23 июня 2023, 16:02 Военный эксперт Анпилогов объяснил, что Израиль не будет поставлять Украине оружие из-за опасений перепродажи

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Израиль не будет организовывать поставки оружия на Украину по целому ряду причин. Об этом «Политике сегодня» рассказал военный аналитик Алексей Анпилогов.

Он заявил, что Израиль имеет довольно близкие военные соприкосновения с Россией. В частности, самолеты обеих страх летают крылом к крылу в небе Сирии. Также Израиль понимает, какую роль играет Россия в соглашениях ОПЕК+ и не хочет портить отношения. Таким образом государство заняло нейтральную позицию. Наконец, Украину подозревают в перепродаже предоставленного оружия третьим странам.

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«Увидеть израильские танки на поле боя с фашистскими крестами на бортах — это будет уже вселенский позор для Тель-Авива. Что касается вероятности попадания израильского оружия в руки иранцев — транзитом через Украину — то она достаточно высока», — отметил эксперт.

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