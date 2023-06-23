23 июня 2023, 16:02
Военный эксперт Анпилогов объяснил, что Израиль не будет поставлять Украине оружие из-за опасений перепродажи
Израиль не будет организовывать поставки оружия на Украину по целому ряду причин. Об этом «Политике сегодня» рассказал военный аналитик Алексей Анпилогов.
Он заявил, что Израиль имеет довольно близкие военные соприкосновения с Россией. В частности, самолеты обеих страх летают крылом к крылу в небе Сирии. Также Израиль понимает, какую роль играет Россия в соглашениях ОПЕК+ и не хочет портить отношения. Таким образом государство заняло нейтральную позицию. Наконец, Украину подозревают в перепродаже предоставленного оружия третьим странам.
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«Увидеть израильские танки на поле боя с фашистскими крестами на бортах — это будет уже вселенский позор для Тель-Авива. Что касается вероятности попадания израильского оружия в руки иранцев — транзитом через Украину — то она достаточно высока», — отметил эксперт.
Международные отношения
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