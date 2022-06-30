Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал расширение НАТО

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Россия должна будет ответить, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Он отметил, что такое расширение альянс пытается предпринять уже не первый раз.

«Впервые об этом заговорили еще на рубеже 2008–2009 годов, когда хотели создать некое „Арктическое НАТО“, куда решили втянуть Швецию и Финляндию», — рассказал эксперт.

В этом случае Россия должна будет увеличить присутствие войск в Западном военном округе, считает Леонков.