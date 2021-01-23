Военный ДНР погиб во время удара ВСУ

Военнослужащий самопровозглашенной ДНР погиб во время взрыва боеприпаса, который украинские военные сбросили с беспилотника. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Сегодня, в 11:40, вооруженные формирования Украины, используя ударный БПЛА, нанесли удар по позициям Народной милиции ДНР в районе поселка Старомихайловка. В результате сброса взрывного устройства погиб защитник нашей республики», — приводит Донецкое агентство новостей текст сообщения представительства ДНР.

В СЦКК добавили, что ситуация на линии соприкосновения продолжает ухудшаться, боевые действия фиксируют на всех направлениях. В ДНР призвали Киев прекратить вооруженные провокации и пригрозили симметричным ответом.

На этой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ДНР готовы провести повторный референдум о статусе Донбасса.