Военный ДНР погиб при обстреле в Коминтерново
При обстреле населенного пункта Коминтерново на юге Донбасса погиб военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на Донецкое агентство новостей.
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В 10:45 бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ обстреляли Коминтерново из противотанковых гранатометов.
«С прискорбием сообщаем о гибели защитника нашей республики, который ценой своей жизни защитил мирных жителей, оказывая им помощь по укрытию в безопасном месте от начавшегося обстрела», — говорится в сообщении управления.
Никто из местных жителей не погиб.
Силовики Украины открыли огонь по селу сразу после отъезда патруля миссии ОБСЕ. Представители Народной милиции призвали международных наблюдателей принудить украинские вооруженные формирования к соблюдению перемирия.