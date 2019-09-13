Военный ДНР погиб при обстреле в Коминтерново

Украину призвали отказаться от войны с Россией Подробнее

В 10:45 бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ обстреляли Коминтерново из противотанковых гранатометов.

«С прискорбием сообщаем о гибели защитника нашей республики, который ценой своей жизни защитил мирных жителей, оказывая им помощь по укрытию в безопасном месте от начавшегося обстрела», — говорится в сообщении управления.

Никто из местных жителей не погиб.

Силовики Украины открыли огонь по селу сразу после отъезда патруля миссии ОБСЕ. Представители Народной милиции призвали международных наблюдателей принудить украинские вооруженные формирования к соблюдению перемирия.