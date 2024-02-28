Мир 28 февраля 2024, 02:00 Военный чиновник из ЕС заявил о присутствии западного спецназа на Украине FT: в Европе заявили, что неофициально западный спецназ уже находится на Украине РИА «Новости»

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Европейский высокопоставленный военный чиновник сообщил о присутствии западного спецназа на Украине, его имя не назвали. Об этом написала газета The Financial Times.

«Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально», — заявил он.

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Неназванный чиновник добавил, что заявление президента Франции Эмануэля Макрона о возможности отправки европейских войск на Украину преследовало конкретную цель. Оно направлено на «создание сдерживания и неопределенности» в отношениях с Россией.

Ранее лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Макрона психопатом и призвал соотечественников добиваться выхода из НАТО, пока не стало слишком поздно.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал недавние агрессивные заявления французского президента «политическим спектаклем», предупредив, что создание ракетной коалиции станет самоубийством для западных стран. По его словам, заявления Макрона — это «медийный скандал», цель которого — прикрыть отсутствие реальных результатов в помощи Украине.