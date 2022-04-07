Военный Борис Усвяцов заявил, что мины ВСУ угрожают всем черноморским странам

Мины, заложенные ВСУ в Черном море, представляют угрозу для судов всех стран, которые имеют к нему выход. Таким мнением с Ura.ru поделился капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук Борис Усвяцов.

«Украинские мины угрожают всем черноморским странам. Плюс тем гражданским судам и кораблям, которые будут заходить из недружественных нам стран. Это сухогрузы, гражданские суда. Также угрожают мины тем кораблям, которые НАТО пытается предоставить Румынии и Болгарии. Они тоже вздрогнули от такого удовольствия», — сказал Усвяцов.

Он добавил, что из-за штормов мины могут срываться из якорей. По словам военного, страны НАТО — Румыния и Болгария — «уже заявляют протесты, но не публично».