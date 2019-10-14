Военный блеф Эрдогана. Станет ли конфликт на севере Сирии настоящей войной

Американские военные угодили в ловушку в Сирии. Они зажаты между турецкими и сирийскими войсками. Советник Эрдогана допускает возможность боевого столкновения Анкары и Дамаска. Бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт рассказал «360», что крупной войны ждать не стоит — Турция устроила театральщину, которая быстро сойдет на нет.

Военные США, находящиеся в Сирии, оказались между сирийской армией и турецкими войсками, ведущими операцию против курдских организаций. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, ситуация для США крайне непростая. И Анкара, и Дамаск — союзники Вашингтона. Министр обороны назвал обстановку «ужасной». При этом он уверен, что с каждым часом она становится все хуже.

«Мы не подписывались воевать с Турцией, давним союзником НАТО», — отметил Эспер. Задачей Штатов было вывести большую часть войск с севера Сирии.

Ранее появилась информация, что курды договорились с Дамаском о размещении войск вдоль границы с Турцией. Так они рассчитывали помешать наступлению Анкары. Последняя начала операцию «Источник мира» против «Сирийских демократических сил» и курдских «Отрядов народной самообороны». Турецкая сторона заявила, что Штаты не выполнили обещания создать безопасную зону в регионе. США изначально не хотели участвовать в операции. Европа осудила действия Турции, а Франция и Германии приостановили поставки вооружения в страну.

Анкара пытается психологически надавить на курдов. Но, скорее всего, очень скоро остановится и заключит перемирие. Так считает бывший офицер службы психологических операций армии США Скотт Беннетт.

Турция сейчас блефует и устраивает театральщину. Она создает много шума и подает все так, будто участвует в крупном военном конфликте. Но я считаю, что многое из этого — это просто напускная драма и театральщина Скотт Беннетт.

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По мнению собеседника «360», войны не будет и все это просто стратегия Турции — продемонстрировать насилие и жестокость, а затем быстро вернуться к милосердию и дипломатии.

Беннет считает, что так Сирия и Турция ставят Штаты в очень трудное положение. США буквально разрывает на две части: с одной стороны, политики, которые жаждут войны, с другой — чиновники, ратующие за мир. Среди последних оказался и Дональд Трамп.

«Это очень привлекательная стратегия и привлекательный лозунг, что США больше не хотят участвовать в бесконечных ближневосточных войнах. Это, по сути, гарантирует президенту Трампу очередную победу в его президентской гонке, и именно этого хотят американцы», — отметил Беннетт.