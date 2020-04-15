    15 апреля 2020, 11:18

    Военный аналитик: Украина не сможет нанести тяжелый удар по России

    Ольга Ситникова

    Военный аналитик и полковник в отставке Виктор Литовкин подчеркнул, что Украина имеет оружие для удара по российским объектам, однако не может серьезно навредить. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
    Военный аналитик: Украина не сможет нанести тяжелый удар по России

    «Там много чего осталось еще от советского оружейного комплекса. „Ольха“ — это российская система залпового огня „Смерч“. Еще у них есть ракета, которую они переделали из русского „Оникса“, тоже испытывают и грозятся нанести удар по Крымскому мосту. Есть „Точка-У“, которая стреляет на 120 километров», — пояснил Литовкин.

    По словам эксперта, состояние вооружения Незалежной оставляет желать лучшего, поэтому не представляет серьезной угрозы для России. Он добавил, что власти страны не готовы к сильным ударам, так как оценивают российский ответ на них.

    Ранее на Украине заметили, что российским объектам инфраструктуры может грозить ракетный удар. В частности может пострадать нефтеперерабатывающий завод под Ростовом.