Военный аналитик: Украина не сможет нанести тяжелый удар по России
Военный аналитик и полковник в отставке Виктор Литовкин подчеркнул, что Украина имеет оружие для удара по российским объектам, однако не может серьезно навредить. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
«Там много чего осталось еще от советского оружейного комплекса. „Ольха“ — это российская система залпового огня „Смерч“. Еще у них есть ракета, которую они переделали из русского „Оникса“, тоже испытывают и грозятся нанести удар по Крымскому мосту. Есть „Точка-У“, которая стреляет на 120 километров», — пояснил Литовкин.
По словам эксперта, состояние вооружения Незалежной оставляет желать лучшего, поэтому не представляет серьезной угрозы для России. Он добавил, что власти страны не готовы к сильным ударам, так как оценивают российский ответ на них.
Ранее на Украине заметили, что российским объектам инфраструктуры может грозить ракетный удар. В частности может пострадать нефтеперерабатывающий завод под Ростовом.