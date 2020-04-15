Военный аналитик: Украина не сможет нанести тяжелый удар по России

«Там много чего осталось еще от советского оружейного комплекса. „Ольха“ — это российская система залпового огня „Смерч“. Еще у них есть ракета, которую они переделали из русского „Оникса“, тоже испытывают и грозятся нанести удар по Крымскому мосту. Есть „Точка-У“, которая стреляет на 120 километров», — пояснил Литовкин.

По словам эксперта, состояние вооружения Незалежной оставляет желать лучшего, поэтому не представляет серьезной угрозы для России. Он добавил, что власти страны не готовы к сильным ударам, так как оценивают российский ответ на них.

Ранее на Украине заметили, что российским объектам инфраструктуры может грозить ракетный удар. В частности может пострадать нефтеперерабатывающий завод под Ростовом.