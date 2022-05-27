Военный аналитик Сивков заявил, что Западу нужны порты Украины для поставки оружия

Военный аналитик Константин Сивков считает, что Европа заявила о дефиците зерна, потому что хочет получить доступ к украинским портам для поставки оружия. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По его словам, основная цель Европы — поставки военной техники. Разговоры о вывозе зерна — это «сопутствующее».

«Россия делала поставки в Европу в достаточном количестве, но они договор разорвали. Вот и вся игра», — заключил Сивков.