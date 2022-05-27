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    27 мая 2022, 18:49

    Военный аналитик Сивков заявил, что Западу нужны порты Украины для поставки оружия

    Дарья Морозова

    Военный аналитик Константин Сивков считает, что Европа заявила о дефиците зерна, потому что хочет получить доступ к украинским портам для поставки оружия. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    По его словам, основная цель Европы — поставки военной техники. Разговоры о вывозе зерна — это «сопутствующее».

    «Россия делала поставки в Европу в достаточном количестве, но они договор разорвали. Вот и вся игра», — заключил Сивков.