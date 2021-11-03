Военный аналитик рассказал об угрозе НАТО в отношении Белоруссии

Военный аналитик Сергей Ищенко считает, что угроза со стороны НАТО в отношении Белоруссии остается, главным образом, с воздуха. Сейчас на территории Украины проходят совместные с альянсом военно-учебные маневры с высадкой воздушного десанта.

По словам аналитика, НАТО довольно часто стал появляться на украинских аэродромах на фоне новости о приобретении Белоруссией ЗРК С-400. Если бы альянс хотел напасть на Белоруссию, то начал бы атаковать страну со стороны Украины, сообщило «Утро.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Ищенко отметил, что основным источником угрозы являются не ВСУ, а их союзники по НАТО. В последнее время они активно используют взлетно-посадочные полосы для своих истребителей. Недавно альянс сертифицировал староконстантиновский аэродром для того, чтобы разместить там авиацию на постоянной основе.