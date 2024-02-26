Мир 26 февраля 2024, 13:14 Военный аналитик пояснил, для чего Зеленский занизил потери ВСУ Аналитик Коротченко: Зеленский занизил потери ВСУ, чтобы не деморализовать людей Global Look Press

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский занизил данные о потерях ВСУ на фронте, чтобы не деморализовать общество. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он напомнил, что в прошлом году генсек НАТО Йенс Столтенберг случайно рассказал о реальных потерях украинской армии. Тогда он озвучил цифру примерно в полумиллиона человек. Получается, что Зеленский занизил настоящие данные в более чем в 10 раз.

Реклама

«Сделал он это по политическим соображениям: на фоне неудач на фронте, которые преследуют украинскую армию, реальные цифры потерь катастрофически бы повлияли бы на настроения в обществе», — подчеркнул аналитик.

Коротченко уточнил, что руководство Украины выбрало тактику «непризнания существующих реалий». И она работает. По его мнению, настроения в украинском обществе сменятся только в случае крупных поражений ВСУ. Мирные жители все так же будут «принимать наркотик, который им предлагает Зеленский», резюмировал аналитик.

Недавно президент Украины заявил, что ВСУ потеряли лишь 31 тысячу военных. Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал данные Зеленского «обыкновенной манипуляцией».