Слова отдельных американских политиков и дипломатов о том, что США якобы в одиночку спасли планету во время Второй мировой войны, являются неверными. Об этом изданию газеты The Washington Times сообщил военный аналитик Тодд Вуд.

По его словам, вклад СССР в победу над гитлеровской Германией был огромным.

«Не стоит забывать об этом. Говорить о том, что США спасли мир без посторонней помощи, некорректно и неправильно», — заявил аналитик.

Вуд напомнил, что СССР потерял во время войны около 30 миллионов человек. Аналитик уверен, что США даже не могут себе представить такие масштабы потерь.

Президент России Владимир Путин во время выступления на Красной площади в честь 77-й годовщины Дня Победы заявил, что страна гордится американскими ветеранами Великой Отечественной войны.