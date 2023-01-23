Мир 23 января 2023, 07:21 Военный аналитик назвал способ остановить поставку вооружений Запада для Украины Военный аналитик Прохватилов призвал имитировать ядерный удар на границах с Финляндией сайт президента Украины

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Поставки вооружений из Запада в сторону Украины могли бы прекратиться, если запугать НАТО и их будущих членов ядерным ударом. Об этом URA.RU рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов.

При этом эксперт не имел ввиду настоящий удар, а призвал сымитировать его. По мнению Прохватилова, необходимо припугнуть Финляндию, готовящуюся вступить в Альянс.

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«Насыщение армии Украины все более серьезной и современной боевой техникой связано только с уверенностью Запада, что Россия ни в каком случае не применит ядерное оружие, что бы не происходило», — считает аналитик.

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Поэтому он предложил Ленинградскому военному округу провести учения с имитацией ядерного удара у границ с Финляндией. Прохватилов предложил установить примерно 20 штук мощных ветродуйных установок близ границы и направить их в сторону Хельсинки.

«А если спросят зачем, сказать, чтобы радиоактивный пепел несло в вашу сторону. Такие действия заставляют задуматься и простых граждан, и серьезных политиков, и военных», — заявил военный аналитик.

Ранее на Западе уже предупредили, что в связи с желаниями Финляндии и Швеции вступить в НАТО Россия усилит войска вблизи финской границы.