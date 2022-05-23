Военный аналитик Михайлов рассказал, когда Швеция и Финляндия войдут в НАТО

Швеция и Финляндия могут стать членами НАТО уже в конце лета 2022 года. Об этом Ura.ru рассказал генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Вступлению скандинавских стран пытается препятствовать Турция, однако только потому, что ищет для себя выгоду — президент Турции Реджеп Таип Эрдоган уже поставил условия, на которых согласится на вступление Швеции и Финляндии в альянс.

«Это абсолютно политические решения. Процедуры по вводу государств в НАТО рассматривает сам альянс на уровне ключевых стран-членов. Совет НАТО, который принимает это решение. Я думаю, что если сейчас с турками договорятся, то введут Швецию и Финляндию в состав альянса к концу лета», — сказал Александр Михайлов.