Мир 21 июля 2023, 14:52 Военный аналитик Михайлов заявил, что Европа склоняет Зеленского к переговорам с Россией

Читать 360tv в

Евросоюз хочет, чтобы Владимир Зеленский пошел на переговоры с Россией. Таким мнением с URA.RU поделился руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, по мере эскалации конфликта растут и расходы европейских стран. И они понимают, что восстановление Украины встанет им в астрономическую сумму. По этой причине и подталкивают украинского лидера к дипломатическому пути. Таким образом они больше других хотят заморозить конфликт, если не разрешить его.

Авторы: