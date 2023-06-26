26 июня 2023, 19:00
Военный аналитик Михайлов: поддержка Евросоюза для Украины приближается к своему пределу
Военная поддержка европейских стран Украине в виде поставок оружия приближается к своему пределу. Об этом сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире радиостанции Sputnik.
По словам эксперта, многие европейские лидеры недавно заявляли о больших проблемах с наличием вооружения. В таких условиях западные страны будут сдержаннее реагировать на запросы Украины о поставках боеприпасов.
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Михайлов отметил, что сейчас у Евросоюза остались только вооружения, развернутые при воинских частях.
Оружие
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